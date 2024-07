Come scegliere gli occhiali da sole giusti prima di partire

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’estate è sinonimo di vacanze, relax e mare e per i più sportivi che non amano passare troppo tempo sotto l’ombrellone è anche il periodo ideale per dedicarsi ai più diversi sport acquatici. Questi momenti di svago, tuttavia, non devono portarci a trascurare la protezione da, vento e acqua salata, che oltre a compromettere le prestazioni, potrebbero mettere a rischio anche i nostri occhi. Per questo motivo, è importante indossaredache siano dotati di lenti performanti e di alta qualità, con protezione da abbagliamento e raggi UV fino a 400 nm. Ma quali caratteristiche dovrebbero avere glisportivi? I professionisti Zeiss, l’esperto del benessere visivo, spiegano quali elementi tenere in considerazione.