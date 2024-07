Come l' Eminem Show è tornato spinto dalla cancel culture

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Indovina chi è? Anche se non credo ci sia davvero bisogno di dirlo.! Il rapper ha pubblicato un nuovo album, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). E anche se il capo dei motormouth dell'hip-hop ha ormai raggiunto la mezza età - 51 anni suonati - non è dell'umore giusto per andare in pensione. Da quando è stato pubblicato venerdì scorso, The Death of Slim Shady sta andando molto bene: è sulla buona strada per raggiungere il primo posto nel Regno Unito e potrebbe fare lo stesso negli Stati Uniti, dove avrebbe la possibilità di rompere (finalmente) il monopolio di Taylor Swift che da mesi occupa il primo posto nella classifica degli album. Anche il singolo principale, Houdini, ha raggiunto la prima posizione in tutto il mondo e la seconda negli Stati Uniti, facendosi strada tra i brani pop estivi di Sabrina Carpenter e altri.