Bonus tv 2024 chi ne ha diritto e come si ottiene

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mancano poche settimane al passaggio dei canali tv al nuovo standard europeo, il Dvb-T2 (Digital Video Broadcasting- 2nd Generation Terrestrial). Dal 28 agosto, gli italiani dovranno risintonizzare la propria tv per continuare a seguire i propri programmi preferiti, anche se tale passaggio riguarda solo alcuni canali, fra cui Rai Scuola, Rai Storia, Rai 4 e Rai 5. Il nuovo standard permetterà di migliorare la qualità delle immagini e ottimizzerà la gestione delle frequenze radio. Ilstatale Per aiutare le fasce più deboli, è previsto untv, che permetterà di ricevere a casa un decoder idoneo, il cui valore non dovrà superare i 30 euro. I requisiti per ottenerlo sono la residenza in Italia, l'aver compiuto almeno 70 anni, non avere una pensione superiore ai 20mila euro annui, ed essere intestatari del canone Rai.