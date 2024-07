Atalanta è ufficiale la triplice cessione al Cagliari | Zortea Piccoli e Adopo in Sardegna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non uno, non due ma addirittura tre. L’nell’ambito dell’operazione che porta Sulemana a Bergamo manda alun tris di giocatori che potranno trovare tanto spazio: Nadir, Robertoe Michel. I sardi hanno ufficializzato laoperazione nella giornata di mercoledì (17 luglio), confermando le formule: a titolo definitivo per quanto riguarda(circa 5 milioni di euro), prestito con diritto di riscatto per(opzione d’acquisto superiore ai 10 milioni di euro) e stessa formula per(riscatto a circa 4).chiude la sua esperienza nerazzurra con un totale di 17 presenze all’attivo e 2 gol, contro Salernitana e Sassuolo, curiosamente due delle squadre – insieme al Frosinone – in cui ha giocato in prestito in Serie A.invece è arrivato solo un anno fa ed è stato utilizzato solo in 11 occasioni, perlopiù spezzoni.