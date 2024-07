Acqua Panna da Prato a Livorno in treno | tagliati 1500 camion all’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Undaper trasportare le bottiglie die tagliare così l’inquinamento derivanti dal trasporto con i. Logistica Uno e il Gruppo Sanpellegrino hanno siglato un accordo per ottimizzare la riduzione delle emissioni di CO2 nel trasporto di centinaia di migliaia di casse didallo stabilimento di Scarperia in Mugello al porto di. L'iniziativa porterà a una riduzione delle emissioni e un calo dei mezzi pesanti grazie al nuovo collegamento intermodale su ferro tra l'Interporto della Toscana Centrale die il Terminal Darsena Toscana al porto di, dove l'minerale viene imbarcata per l'export negli Usa.