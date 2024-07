Un centro sportivo per aggregare tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Ringrazio il Comune di Anzola e i tecnici comunali, che ci hanno permesso di continuare, nonostante tutto quello che è successo, l’attività di gestione degli impianti sportivi comunali anzolesi". A parlare è Luca De Bellis, presidente della polisportiva Real Sala Bolognese che si era aggiudicata nel 2023, tramite un apposito bando emesso dall’amministrazione comunale di Anzola guidata dall’allora sindaco Giampiero Veronesi, la gestione degli impianti sportivi. La polisportiva anzolese, secondo quanto aveva detto Veronesi, non aveva impugnato il bando a cui non aveva partecipato e aveva comunicato al Comune di non essere più interessata alla gestione. Tuttavia, successivamente, approfittando della normativa relativa alla proroga automatica della gestione degli impianti, la Polisportiva anzolese aveva fatto ricorso al Tar. E il Tar le aveva dato ragione.