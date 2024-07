Thailandia sei persone trovate morte in un hotel di lusso a Bangkok è mistero | aperta indagine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Seisono statein undinel centro di. La polizia ipotizza che possa trattarsi di un avvelenamento. Il ministero degli Esteri ha comunicato che le vittime sarebbero due vietnamiti americani e quattro cittadini vietnamiti. Leggi anche: Marina di Ginosa, cade dal materassino e annega, morto un ragazzo di vent’anni Il quotidiano locale Matichon ha diffuso foto degli investigatori al Grand Hyatt Erawan, impegnati nell’sulle morti. Gli agenti hanno riferito che i corpi presentavano schiuma alla bocca, secondo un ufficiale di polizia che ha richiesto l’anonimato poiché non autorizzato a divulgare informazioni. Il primo ministro Srettha Thavisin si è recato sul luogo in serata, ma non ha rilasciato ulteriori dettagli ai giornalisti presenti.