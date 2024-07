Scovata artigiana del falso Cuciva e vendeva online

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) di Gabriele Nuti L’delvoleva rimpinguare la pensione con borse, cinture, portachiavi e accessori di arredo per la casa che produceva nel suo laboratorio domestico e che risui siti di e-commerce. La donna, una 67enne residente in un Comune della zona del Cuoio, è stata scoperta dalla guardia di finanza di San Miniato e denunciata per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.