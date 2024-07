Salmo e Noyz a Catania | il racconto del concerto

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Hellraisers, ildi, è stato un esplosione di sano rap, scenografia molto suggestiva, piena fumo e un disegno luci impeccabile, per risaltare il tutto, con un forte richiamo street e alla copertina dell’album. Due professionisti del loro calibro, che soddisfano tutte le aspettative di un pubblico desideroso di assistere ad uno show di tutto rispetto, un pubblico che ha sudato e goduto per tutta la durata del. IndiceLe foto della serataAd un certo punto dello show, hanno improvvisato, con delle basi create dasul momento, tramite un applicazione del suo cellulare e con l’improvvisazione di, spiegando poi, successivamente, che basta poco per creare del buon rap. Basta appunto una base ben fatta ed un testo che arrivi all’anima della gente e che abbia un senso.