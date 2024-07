Promozione Vigor Castelfidardo altri due colpi | ecco Valler e Nasif

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) I due difensori argentini rinforzano la squadra di mister Malavenda:viene dal Pizzoli dopo aver giocato con il Montefano,ex professionista viene dal Potenza Picena, ha giocato anche con Sangiustese e Civitanovese, 16 luglio 2024 – Larinforza la difesa con due rocciosi giocatori argentini. Ignacioe Facundo David, infatti, saranno due giocatori della società fidardense in. IgnacioIgnacio, difensore classe 2000, ha giocato in Argentina con Atletico De Rafaela e Penarol. Arriva in Italia in Abruzzo, al Pizzoli () a luglio 2021, per passare al Sassoferrato Genga a dicembre 2021. Nel 2022-2023 ha giocato nel Valfoglia, mentre nella passata annata si è diviso tra Montefano in Eccellenza e ancora il Pizzoli in Abruzzo.