Perseguita l' ex collega sul posto di lavoro arrestato un 27enne

(Di martedì 16 luglio 2024) Imola, 16 luglio 2024 - Ha aggredito un'ex, cheva dal 2019, accusandola di essere la causa del suo licenziamento. Per questo motivo un uomo di 27 anni, disoccupato, noto alle forze dell'ordine, è statodai carabinieri con l'accusa di atti persecutori. Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando i militari dell'Arma del nucleo operativo e Radiomobile sono intervenuti in una ditta su richiesta di una donna di 40 anni che ha raccontato di essere stata aggredita da un ex. All’arrivo dei carabinieri, la donna ha raccontato che l’uomo dal 2019, dopo essersi licenziato dall’azienda dove entrambi lavoravano, ha iniziato quotidianamente ad attenderla sia all’ingresso che all’uscita dal turno diper poi aggredirla verbalmente accusandola di essere la causa del suo licenziamento.