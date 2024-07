Parlamento europeo elezione del presidente | chi sono i candidati e come avviene il voto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) L’deldelè andata in scena alle 10:00 di martedì 16 giugno 2024 con il primo appello. I deputati neoelettistati chiamati a partecipare alla loro prima seduta plenaria per eleggere il loroche durerà in carica 2 anni e mezzo. L’altissima figura presiede ai lavori deldi Strasburgo e ne garantisce il corretto svolgimento, oltre a ricoprire una serie di altri ruoli. IAl primo turno di votazioni sipresentate due sole candidate: lauscente Roberta Metsola e l’eurodeputata spagnola di The Left, Irene Montero. Chi è Roberta Metsola Roberta Metsola (a sinistra nella foto) è nata a Malta nel 1979 ed è eurodeputata dal 2013. È stata eletta primo vicenel novembre 2020 ed è stataad interim dopo la morte delDavid Sassoli, l’11 gennaio.