Parigi ha scoperto quanto è difficile organizzare le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Per leche inizieranno tra meno di due settimane asono previste misure di sicurezza con pochi precedenti nella storia dei Giochi. Ogni giorno ci saranno quarantacinquemila poliziotti, ventimila addetti alla sicurezza privata e circa quindicimila militari a garantire l’ordine pubblico. La sola cerimonia d’apertura – al momento prevista sulla Senna, ma non è così scontato – richiederà la supervisione di trentacinquemila tra agenti e membri dell’esercito per sventare ogni minaccia, comprese alcune unità d’élite, dieci imbarcazioni e quattro elicotteri, due dei quali saranno equipaggiati con cecchini, per coprire la sfilata di circa cento barche lungo un percorso di sei chilometri. Astanno considerando tutti gli scenari possibili in materia di sicurezza.