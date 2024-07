Oroscopo Paolo Fox mercoledì 17 luglio 2024 | Bilancia positiva

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 luglio 2024) L’diFox per oggi,17Ariete Intraprendente e deciso in amore, ma anche in famiglia farai valere le tue ragioni. Toro Prendi le distanze da un passato difficile: Venerdì incontri piacevoli, programmali al meglio. Gemelli Giove porta buone idee transitando nel tuo segno, ma Saturno impone revisioni nei conti. Problemi finanziari. Cancro Grandi capacità di reagire. Contatti positivi: tutto quello che è nato nel corso delle ultime settimane va portato avanti. Leone Cambiamenti inaspettati, quasi liberatori in casa. I nuovi amori sono importanti e le convivenze favorite. Vergine Il vero problema è l’amore, non manca ma hai la testa altrove. Preoccupazioni per chi ha figli.Momento di novità e occasioni. Più positività grazie alla luna favorevole.