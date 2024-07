Nuovo vertice col Monza per Valoti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Alla fine è arrivata l’ufficialità con il transfer dall’estero. La trattativa-lampo per Zan Jevsenak, 21 enne centrocampista nel giro delle nazionali slovene, si è conclusa con successo. Il giocatore è a tutti gli effetti di proprietà del Pisa Sporting Club a titolo definitivo, che lo rileva dal Benfica. Firma un contratto triennale con ulteriore opzione di rinnovo biennale. Ai portoghesi una cifra compresa tra i 500 mila euro e il milione. Tutti confermati i rumor degli scorsi giorni. Il giocatore si è allenato in doppia sessione con la squadra, con la quale si trovava già da domenica. Una pedina importante per il tecnico Pippo Inzaghi che ha grande necessità di centrocampisti. Intanto ieri il Pisa è tornato prepontentemente al tavolo delle trattative per riportare in nerazzurro Mattiacon uncon il. Attualmente infatti c’è enorme carenza nel reparto.