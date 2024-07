Napoli Magazine Live parlano Fontana e Petrazzuolo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) A “”, trasmissione radiofonica in onda su “Radio Punto Zero” e che approfondisce i temi trattati sul web da “.com”, hanno parlato Gaetanoex calciatore ed il giornalista Antonio. Di seguito le loro dichiarazioni.: “I calciatori devono lavorare e farlo con criterio” “Ila Dimaro e i carichi di lavoro? Credo che bisogna rompere il luogo comune. I calciatori devono lavorare e farlo con criterio. Quando un calciatore non è abituato, all’inizio fa fatica, ma poi avrà delle capacità aerobiche importanti. Condivido questo tipo di lavoro, c’è bisogno di una grande condizione fisica. Ilera una grande squadra anche l’anno scorso, ora cambia l’aspetto mentale, perché serviva rigenerarli e Conte è ideale per alzare illlo di autostima.