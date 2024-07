Mo | Cia ' Sinwar subisce pressioni crescenti per fine guerra si nasconde a Khan Younis'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Washington, 16 lug. (Adnkronos) - Il leader di Hamas a Gaza, Yahya, sta subendoda parte dei suoi stessi comandanti militari affinché accetti un accordo di cessate il fuoco e pongaallacon Israele. Lo riferisce la Cnn, secondo cui sabato scorso si è tenuta una conferenza a porte chiuse alla quale ha partecipato il direttore della Cia, Bill Burns., l'artefice principale del massacro del 7 ottobre in Israele, non è "preoccupato per la sua mortalità", ma sta subendoper essere accusato dell'enormità della sofferenza a Gaza, ha affermato Burns nel corso della riunione. L'intelligence statunitense ritiene chesi nasconda nei tunnel sotto la sua città natale,a Gaza, e sia il decisore chiave per Hamas sull'accettazione o meno di un accordo.