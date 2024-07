Milan Paolo Scaroni attacca | la Serie A paga per tutti ma non conta nulla e su Yonghong Li…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024), il presidente rossoneroall’attacco: ecco le sue parole sullaA e sull’ex proprietarioLi Non è solito fare interventi davanti al pubblico o metterci la faccia dopo sconfitte del “suo”, ma quando parla il presidente, sappiamo che lo fa senza peli sulla lingua. Questa volta nel mirino ci è finito l’ex proprietario del DiavoloLi e soprattutto il sistema calcio italiano., in occasione dell’evento in Terrazza Martini ao per i 125 anni del club rossonero, si è, infatti, lamentato dello stato in cui versa il nostro calcio e ha fatto un paragone scomodo con la Premier League, sottolineando le differenze con i ricavi inglesi. Queste le parole del presidente del: Tutto il calcio italiano vive per laA, diamo soldi alla B, agli arbitri.