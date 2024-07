Malore fatale in spiaggia in provincia di Latina Muore 39enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Un uomo di 39 anni è deceduto poco prima delle 18 sul lungomare di, nella zona di Foce Verde, a causa di un improvvisomentre si trovava in acqua. L’intervento dei bagnini e di alcuni bagnanti è stato immediato, ma purtroppo non è stato sufficiente a salvare la vita del. Tempestivo Intervento dei Bagnini Non appena l’uomo è stato colpito dal, i bagnini degli stabilimenti locali, insieme ad alcuni bagnanti, sono intervenuti prontamente. Hanno trasportato ilsul bagnasciuga e avviato immediatamente le prime manovre di soccorso. Arrivo dei Soccorsi Medici Nonostante la rapidità dell’intervento, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul luogo è intervenuta l’eliambulanza del 118, e il personale medico ha continuato le manovre di rianimazione.