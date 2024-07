Lo Stretto la mia sfida più grande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Raccontare la storia di qualcosa da dimenticare è difficile". Non è trascorso nemmeno un mese da quanto Andrea Lanari, 46enne di Castelfidardo che ha attraversato lodi Messina nonostante sia invalido all’80%. Ospite della XIII edizione del 105XMasters, dove ha raccontato la sua avventura: "Nel 2022, dieci anni dopo l’incidente sul lavoro, l’amico Andrea Rossi mi ha lanciato un guanto diche ho raccolto – spiega – ci ho impiegato un’ora 26 minuti e 26 secondi è stato molto duro e difficile, venivo da due settimane di stop, sono entrato in acqua e non ho pensato a nulla, dovevo solo raggiungere l’arrivo".