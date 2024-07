La Bce taglierà ancora i tassi? Ecco che cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Rispetto alle decisioni che la Banca centrale europea (Bce) ha preso finora (e prenderànella riunione di giovedì 18) luglio resterà un mese interlocutorio per idi interesse. E quindi anche per isui mutui delle abitazioni, in Italia ai minimi da un anno e mezzo. La Bce sembra infatti aver deciso di rimandare il nuovo atteso taglio del costo del denaro mantenendo al momento stabili id’interesse principali. Più probabile che il taglio arrivi a settembre e poidicembre. C’è in ballo una cautela speciale, accentuata dall’incertezza geopolitica.una volta pesano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, programmate per il 5 novembre, tanto più dopo l’attentato a Donald Trump, sabato 13 luglio, a causa del quale il tycoon candidato alla presidenza è scampato alla morte per miracolo. La presidente della Bce Christine Lagarde.