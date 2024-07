Emilia Macconi cento anni e la passione per la lettura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Il Sindaco Filippo Vagnoli si è recato in visita a, una signora originaria di Ortignano-Raggiolo che da tantissimivive a Soci vicino alla figlia Rosanna Santini. Il motivo della visita è legato al compleanno speciale diche è arrivata all’età di 100lo scorso 4 luglio. Come ricorda sua figlia,non è stata una privilegiata nella vita, ma al contrario ha dovuto lottare molto tra lutti importanti e la presa in cura di un figlio che ha avuto bisogno di lei per tanto tempo. Sua figlia la definisce una donna “determinata che ha saputo trasformare il dolore in una spinta vitale”. Ad aiutarla a fare questa specie di magia positiva non sono pozioni o incantesimi, bensì la pratica della