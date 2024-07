È già da un po’ che dagli istituti di emissione arrivano sui mercati notizie sibilline

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) È dura per gli operatori economici, in particolare quelli finanziari, star dietro alle decisioni della FED e della BCE. Deve essere successo che sono saltati dei passaggi in sala comandi e si sia creata una sfasatura tra le massime espressioni del sistema finanziario mondiale. Superfluo aggiungere che in tal modo anche le altre banche centrali si sono dovute adeguare ai comportamenti della FED e della BCE. Così facendo, per riportare con completezza l’informazione appena riportata è necessario aggiungere che la riduzione del tasso di inflazione non ha dato, nei tempi ipotizzati, i risultati che erano stati previsti. Al momento ifinanziari, in particolare quelli formalmente sganciati dal mondo della produzione e quindi dell’economia reale, sono agitati e turbano con effetto domino l’andamento mondiale delle borse.