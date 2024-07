Donna investita mortalmente ad Ariccia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Unadi 64 anni è morta adda un’auto questa mattina mentre attraversava via Pagliarozza. Articolo: Unadi 64 anni ha perso la vita questa mattina ad, in provincia di Roma, dopo essere statada un’auto. L’incidente è avvenuto alle 8 in via Pagliarozza. La vittima, residente a Lanuvio, è stata travolta da una Opel Astra guidata da un uomo di 65 anni di Roma, che stava effettuando un sorpasso. I carabinieri di Genzano sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. Laè stata sbalzata a diversi metri dal punto dell’impatto e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvarla. La salma è stata trasferita all’obitorio di Tor Vergata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria del tribunale di Velletri. Il conducente dell’auto è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e la sua vettura è stata sequestrata.