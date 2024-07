Dalle 6 di domani sciopero di nella sede Amazon di Cividate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) I lavoratoridi(Bergamo) incroceranno le braccia6 di mattina di, 17 luglio, fino alla stessa ora del giorno successivo. E' quanto annuncia la Filt-Cgil al termine della prima delle 3 assemblee previste per oggi davanti alladel magazzino chenon ha reso disponibile per l'incontro. Motivo quest'ultimo per il quale la Filt-Cgil denuncia "il chiaro tentativo di impedire il legittimo svolgimento di un'assemblea sindacale regolarmente convocata" da parte del colosso del commercio elettronico, che in questi giorni celebra i 'Prime Day'. "I lavoratori - annuncia la Filt-Cgil di Bergamo - hanno dato mandato al sindacato di proclamare uno". Questo nonostante la minaccia da parte didi "lettere di richiamo e sanzioni disciplinari", spiega Pierluigi Costelli della segreteria provinciale della Filt-Cgil di Bergamo.