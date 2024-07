Cristalli jeans e inno sul bavero | le divise delle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) I Giochi Olimpici che stanno per iniziare a Parigi – la cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio – si avviano a essere i più griffati della storia. Il main sponsor dell’edizioneè il gruppo del lusso LVMH, che ha schierato in campo le proprie forze migliori: Berluti ha disegnato gli smoking della nazionale francese, Chaumet ha forgiato le medaglie, che verranno custodite in bauli Louis Vuitton (così come la torcia olimpica). Ma la vera conquista dei brand di tutto il mondo sono ledegli atleti, la migliore pubblicità possibile. Come si scelgono leper leQuando si parla dibisogna distinguere tra l’abbigliamento tecnico – cioè quello usato dagli atleti in pista, in acqua e durante le gare – e leformali.