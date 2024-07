Chiede soldi per restituire l’auto rubata arrestato per estorsione

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024) CASTELLAMMARE DI STABIA – Un uomo di 35 anni, la cui identità non è stata divulgata, è statodai carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. L’uomo è accusato diaggravata per aver costretto un residente di Pagani (Salerno) a consegnargli 2.000 euro in cambio della restituzione deldella madre. Nonostante fosse sottoposto all’obbligo di soggiorno, il trentacinquenne non ha esitato a mettere in atto questa condotta illegale.l’8 ottobre scorso a Castellammare di Stabia, è stata ritrovata il giorno seguente, parzialmente danneggiata, a Santa Maria la Carità dalla stessa vittima.