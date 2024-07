Caso Toti si lavora a un ricorso Verso il conflitto di attribuzione tra giunta regionale e Procura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Genova, 16 luglio 2024 – Laligure potrebbe sollevare undidi fronte alla Corte Costituzionale in relazione alla mancata dei revoca dei domiciliari al governatore Giovanni. Il principio su cui i giudici della Consulta potrebbero essere chiamati ad esprimersi – circostanza che configurerebbe un vero e proprio braccio di ferro tra poteri dello Stato, la magistratura da un lato e la Regione dall’altro – è quello stabilito dall’articolo 289 del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio non possa essere applicata a una carica ricoperta per diretta investitura popolare. Della possibilità di disegnare un apertotra poteri dello Stato gli inquilini di piazza De Ferrari avevano già discusso quando le indagini preliminari muovevano i primi passi, ma la fiducia in un possibile responso favorevole da parte del Riesame li aveva indotti ad abbandonare l’ascia di guerra.