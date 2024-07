Buccia nera polpa rossa senza semi | il successo di Dolce Passione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Una storia trascorsa nei campi, per portare dalla terra alla tavola prodotti di qualità. Ildell’azienda agricola Lorenzini Naturamica è determinato da quarant’anni di lavoro, oggi visibili in una superficie di circa 560 ettari di terreni fertili della Pianura Padana e 120 ettari nell’areale di Pachino in Sicilia, con una conduzione basata su qualità, genuinità e garanzia. Il melone – con le linee principali King’s Red, Harper Rosso, Jollino, Dolcitaly, Unique – è da sempre la principale produzione dell’azienda Lorenzini Naturamica.