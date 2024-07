Biagio Antonacci tre concerti nell’anfiteatro di Pompei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiarriva sul palco dicon “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”, un tour non convenzionale sia per la scelta delle location che per la programmazione delle date.ha fortemente voluto questo tour e scelto personalmente i luoghi dove esibirsi, luoghi importanti per la cultura e la storia del nostro paese. “Questo tour – dice il cantautore – è il mio modo per vivere la musica e far vivere la musica in luoghi davvero straordinari, per poter dare la possibilità a chi non li conosce di scoprire le bellezze del nostro paese perché è vero, lo sappiamo tutti, che l’Italia è un paese straordinario e pieno di luoghi importanti dal punto di vista culturale e artistico ma ancora ci sono persone che non li conoscono o che non hanno spesso occasioni per frequentarli.