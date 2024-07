Appalti e tangenti a Venezia Brugnaro indagato Arrestato l' assessore Boraso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI -l'comunale Renato. Il provvedimento è scattato nell'ambito di un'indagine su reati amministrativi svolta dalla Guardia di Finanza. Coinvolte almeno altre 18 persone, una decina in tutto gli arresti.In corso sequestri preventivi per circa un milione di euro. Il sindaco di, Luigi, ha ricevuto un avviso di garanzia da parte della procura dinell'ambito della stessa indagine. "Stiamo valutando la correttezza della gestione del 'blind trust' - ha spiegato il procuratore capo, Bruno Cherchi - quindi l'avviso è stato emesso a suo favore, per correttezza nei suoi confronti. Forse poteva anche non essere necessario ma per trasparenza rispetto all'attività della Procura abbiamo ritenuto che fosse giusto metterlo a conoscenza del fatto che stiamo valutando la sussistenza, la correttezza e la gestione del blind trust".