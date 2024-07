Appalti e tangenti a Venezia Brugnaro indagato Arrestato l' assessore Boraso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - La migliore sintesi possibile di tre anni di indagine l'ha fatta oggi il procuratore capo di, Bruno Cherchi: "Attraverso l'la gestione della pubblica amministrazione è stata nel tempo a disposizione di soggetti privati in cambio di denaro". Quello che ha scosso oggi il Comune diè un vero terremoto. Un sisma politico-amministrativo che ha visto l'arresto dell'alla mobilità Renato, misure cautelari per imprenditori e dirigenti della pubblica amministrazione, 18 indagati e la consegna di un avviso di garanzia al sindaco Luigi. L'attività di indagine ha preso il via da un esposto del 2021 e ha tentato di far luce, ha proseguito Cerchi, "in relazione alla strutturazione di gare in cui venivano favoriti alcuni privati rispetto ad altri, alcuni imprenditori in cambio di denaro".