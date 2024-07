Agresti | Lautaro Martinez segna gol come pochi altri strapagati!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)si esprime su, simbolo dell’Inter e protagonista della sua Argentina in Copa America. Il giornalista la pensa così. MOTIVI – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Stefanorisponde alla domanda sul perchésia stato poco considerato dalle big europee: «Forse perché si ritiene che l’Inter non lo cederebbe comunque. Perché si pensa che l’Inter abbia costruito o voglia costruire intorno ail futuro del club. O forse perché non gode di grandissima considerazione a livello internazionale o tutto messo assieme. Poco in Champions League? Sì, ma ci sono anche attaccanti che in Europa hanno fatto peggio di lui ma godono di maggior considerazione. Forse perché si cerca più la prima punta eè una prima punta, ma non è il centravanti d’area che uno immagina.