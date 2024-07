Von der Leyen alla caccia dei voti per il bis | si apre la settimana decisiva in Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) La partita delle nomine Ue si gioca questa. L’Europarlamento sarà infatti chiamato a votare le decisioni dei capi di Stato sui cosiddetti top jobs e, in particolare, sul bis di Ursula von derguida della Commissione europea. Lo scrutinio segreto è atteso per il 18 luglio e von derin questi giorni sta tentando il tutto per tutto per garantirsi idelle singole delegazioni, se non addirittura dei singoli eurodeputati. La fiducia dovrebbe essere votata da Popolari, Socialisti, Liberali e probabilmente Verdi. I nuovi incontri di von derLa presidente in cerca del bis incontrerà di nuovo la sinistra di The Left in queste ore e poi i Conservatori guidati da Giorgia Meloni. Il gruppo dell’Ecr, però, sembra ormai fuori dai giochi e il suo eventuale sostegno a von derpotrebbe non essere così decisivo.