Un incendio danneggia i cavi della fibra a Sezze Centinaia gli utenti senza linea internet

(Di lunedì 15 luglio 2024) Questa mattina, unsi è sviluppato lungo la Strada Sandalara aScalo, provocando ingenti danni a dueinottica ad elevata capacità trasmissiva. L’ha causato diffusi disservizi alla telefonia fissa e mobile nella zona, colpendo sia cittadini che imprese. Intervento Immediato dei Tecnici di FiberCop I tecnici di FiberCop, il gestore dell’infrastruttura diottica, sono intervenuti prontamente allertando i Vigili del Fuoco e avviando immediatamente le operazioni di riparazione. L’azienda, che in questa vicenda è parte lesa e non ha alcuna responsabilità per i disagi causati, ha assicurato che i lavori di ripristino sono in corso e si prevede che tutti i servizi saranno ristabiliti entro questa sera.