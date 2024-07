The Boys 5 – quando uscirà la nuova stagione?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mentre Thedi Amazon Prime Video si prepara a completare la sua scioccante quarta, le domande sull’uscita della quintainiziano a formularsi. Theè stato rinnovato all’inizio di giugno, pochi giorni prima della première della quarta, confermando la fine dei giochi nella prossima manciata di episodi, che metteranno fine alla saga dei super-omicidi. In mezzo all’annuncio che Thechiuderà la sua corsa con la quinta, lo showrunner Eric Kripke ha sottolineato ai fan su X come fosse “sempre stato un suo piano” terminare lo show dopo cinque stagioni e ha aggiunto la sua eccitazione a “portare la storia a un climax cruento, epico e umido.” “È sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto finché non ho ottenuto l’ok finale da Vought.