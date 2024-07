Tenta di rubare in una gelateria | arrestato 23enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Viareggio, 15 luglio 2024 Alle prime luci dell’alba di domenica, quando già qualche negozio iniziava a predisporre l’apertura, un cittadino romeno di 23 anni, approfittando proprio di questa circostanza e mentre il proprietario di unaera intento a sistemare il locale, vi si è introdotto e con una mossa repentina, si è appropriato del fondo cassando poi di allontanarsi dal posto. Le volanti, che erano praticamente sul posto assicurando quel controllo costante della zona del centro tra piazza Cavour e le zone pedonali di via Fratti e via Battisti, notavano il giovane che usciva di corsa dallae, non essendo per nulla usuale questo comportamento, lo hanno bloccato immediatamente. Ben presto è emerso quel che era accaduto, per cui è statoè messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.