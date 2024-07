Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cosa succede se ci sidurante un periodo di? C’è una soluzione, ecco che cosa prevede la legge in questi casi. Riuscire ad ottenere il tanto agognato periodo die ritrovarsi a letto,ti. Come comportarsi? È una domanda che si pongono in tanti chiedendosi sersi proprio neididal lavoro comporti l’inevitabile rinuncia all’atteso momento dedicato al riposo per ricaricare le energie o se invece la legge consenta di ottenere tutele in tal senso. Come comportarsi se ci sidurante il periodo di(cityrumors.it)Del resto la malattia è un evento improvviso e non certo prevedibile che può colpire in qualsiasi momento, anche quando si è a casa dal lavoro. E, guardando alla sua definizione in ambito lavorativo, la malattia comporta l’impossibilità da parte del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa stessa.