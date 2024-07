Reazione a Catena andate a casa! | bufera sulle campionesse | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) A sfidarsi, nella puntata diandata in onda questa sera su Rai 1, sono state le Salsa e Merende, ovvero lein carica Carola, Marianna e Maria Sole, e le Supermamme da Padova, Alessia, Laura ed Emma, che devono il loro nome al fatto che hanno 5 figli maschi, lavorano a tempo pieno e per i figli sono delle super eroine. Sono amiche da sempre e sono sposate tutte e tre da dieci anni. A spuntarla, al momento dell'Intesa vincente, sono state le Salsa e Merende, che sono riuscite a indovinare ben 12 parole rispetto alle 4 delle Supermamme. Così sono arrivate all'Ultima, giocando per ben 122mila euro. Cifra che, dopo un solo dimezzamento, è scesa a 61.000 euro. L'Ultima parola dellaera INVENZIONE, mentre la seguente iniziava con RI e finiva per O.