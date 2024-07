Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 15 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15Questa sera, lunedì 15, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 15, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata l’attentato contro Donald Trump: il racconto di una nazione sotto choc con servizi e testimonianze. A seguire si ritorna sul caso Toti, dopo il no alla revoca dei domiciliari e focus sulle battaglie garantiste della sinistra. Infine, continua il viaggio nelle città Italiane ostaggio della microcriminalità.