Pino Giuseppe

(Di lunedì 15 luglio 2024)) Di Vincenzo Calafiore 16 Luglio 2024 Udine “. da figlio che eri, diventi padre. Insegni ai tuoi figli cose come dignità e orgoglio, ma anche libertà, umanità. E speri che i tuoi figli facciano quello che tu hai fatto per i tuoi genitori..sperima Il più delle volte ti ritrovi solo, come se non avessi mai avuto dei figli. “ Vincenzo Calafiore I suoi occhi hanno dentro il mare e si muovono come quelli dei gabbiani. Hanno dentro ancora la forma delle onde, conservano i bianchi e i blu, i verdi, del mare, ma soprattutto la sua vastità, il suo essere immenso, profondo., per gli amicio “ Fricina “ , era conosciuto più con questo soprannome che con il suo vero nome; lui era mare e il mare se lo portava addosso, se l’è portato addosso per tutta la sua vita, e se gli domandavi come fosse stata la sua vita, ti rispondeva : “ a Dio non avrei potuto chiedere una vita più bella di quella che mi ha regalato!” .