Ordigno bellico nei pressi di una villetta a Taranto arriva l’esercito

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn tratto di strada chiuso e un cospicuo dispiegamento di forze dell’ordine, a seguito del ritrovamento di unneidi un villino in fase di ristrutturazione in località Lama a. Ai fatti sono avvenuti nel pomeriggio quando il proprietario della, scavando una recinzione, ha trovato undi circa 13 centimetri. Allertati i carabinieri e la polizia locale, sono giunti sul posto anche gli artificieri dell’Arma. Secondo quanto appreso da Tarantini Time, trattandosi di un munizionamento militare, si renderebbe necessario l’intervento del Genio Guastatori di Foggia. Nel frattempo il traffico è stato interdetto e un tratto di via Calamari è stato chiuso con ordinanza del sindaco.