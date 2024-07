Oasis | Up In The Sky Monnow Valley Version

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ed ecco il brano degli“Up In The Sky”. Da oggi, lunedì 15 luglio, è disponibile in digitale “Up In The Sky”e inedita del brano deglimixato da Noel Gallagher che anticipa l’uscita il 30 agosto di “Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)”. Edizione limitata contenente brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione aiStudios. Registrazioni insieme agli outtake dallae definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.“Up In The Sky”Con il suo testo pungente e i contagiosi e limpidi riff, “Up In The Sky” è stata spesso interpretata come una presa di mira nei confronti di chi si mette sul piedistallo o di chi fa grandi mosse politiche.