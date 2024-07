Oaktree spinge Cabal e poi esorta l’Inter | ‘Basta instant-team’ ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) La strada è tracciata:punta sui giovani dal profitto assicurato. Davidrientra nell’identikit post dal fondo proprietario del. SI CAMBIA – Niente più usati sicuri, basta con gli svincolati over 30 a parametro zero: Zielinski e Taremi sono e saranno l’ultima ‘fuitina’ di Marotta e Ausilio a tal proposito. Ora conla musica è cambiata e sta cambiando: il fondo sta tracciando la strada per puntare sempre più a giocatori giovani e di prospettiva estirpando l’eredità di Suning dell’-team. Ecco perché il fondo sta bocciando l’operazione Mario Hermoso, pedina praticamente voluta da tutta, eccetto che dalla proprietà. Gli americani, infatti, vogliono Daviddel Verona.punta ad una nuova linea Inter: più giovane e ma vincente SFIDA – Marotta, Ausilio e Baccin, ossia l’area tecnica e sportiva del, dunque si prepara ad una nuova era.