Muore a 59 anni Luigi Uva Storico commerciante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Addio aUva,, per tutti ‘Gigi’ di 59, scomparso per una brutta malattia con cui combatteva da. Era titolare del negozio di abbigliamento Monsac di piazza Alberica, che mandava avanti assieme alla sorella. Gigi era una persona sempre positiva e amava la sua città in maniera smisurata. Aveva una concezione del commercio all’avanguardia e non mancava mai di aprire Monsac in orario notturno in occasione di feste ed eventi.era un vetrinista, un esteta ed era molto attivo nel campo sociale, amava fare teatro ed era essere sempre in prima linea quando si trattava di valorizzare la città. "Gigi era unpositivo, aveva grandi idee per la città e amava il bello – racconta l’amica Nadia Cavazzini, ex titolare dell’enoteca Rebacco –.