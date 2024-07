Morano Anaune | Domani potrebbe farmi piacere prendere goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ciprianoè l’allenatore dell’Val di Non.la formazione che milita in Eccellenza affronterà il Napoli sul campo di Carciato. Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” di Marco Giordano e Umberto Chiariello, Cipriano, in vista della partita contro il Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito il contenuto.su Conte e sui nuovi acquisti Così: “Sono un po’ diviso,gol. Ogni anno, ogni amichevole, ogni estate: è sempre un’emozione affrontare il Napoli. Sono di Torre Annunziata, ho vissuto lì e poi intorno ai 16 anni ho iniziato a girare per il calcio, fino ad arrivare qui.si guarderà ad Antonio Conte: le sue idee, le sue formazioni, la difesa a 3, come sta lavorando, cosa vuole dalla squadra.