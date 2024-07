Lautaro Martinez | Ero in debito con l’Argentina preparato bene!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)al settimo cielo per la vittoria della Copa America con la sua Argentina. L’attaccante dell’Inter ha deciso la finale. ERO INfesteggia per il gol decisivo in finale di Copa America. L’attaccante dell’Inter ha vinto anche la Scarpa d’oro e al termine della finalissima di Miami ha parlato ai canali ufficiali del. Le sue parole di orgoglio e soddisfazione: «Felice per il gol e per il titolo vinto. Ci è costato molto. Ancora una volta abbiamo portato la Coppa in Argentina, che era quello che tutti desideravamo. Quando tutto è finito in Qatar ero molto felice, ma sapevo di essere inpersonalmente. Mi sonoal meglio per affrontare questa Coppa e liberarmi di quel ‘malessere’».