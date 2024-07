La Copa delle lacrime

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il cronometro segna il minuto 111 quando la Colombia, dopo aver bloccato un attacco argentino, si lancia in una transizione offensiva di quelle dettate dalla frenesia di una partita che ha ormai perso ogni brogliaccio tattico. Leandro Paredes è nel cerchio di centrocampo: disegna una diagonale, accelerando, per andare a chiudere in scivolata l’inserimento di Carrascal. Arpiona la palla, e la tocca di prima per Lautaro Martínez, che a metà del primo tempo supplementare ha sostituito Julián Álvarez in un triplice cambio profetico, che gliela restituisce. Paredes la controlla con la suola, riflette un istante di secondo, e con un no-look lascia sfilare la sfera verso Lo Celso, in posizione di enganche. Fino a quel momento ha sbagliato pressoché tutto, Lo Celso: deve però sentire, dietro la nuca, il soffio del vento che fanno i tori quando vengono liberati nella cuesta di Santo Domingo all’inizio della Feria de San Firmín.