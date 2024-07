Incassi cinema Inside Out 2 ancora in vetta supera i 40 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un altro weekend, il quarto consecutivo, nel segno diOut 2 che seppur in calo del 57% tiene stretto lo scettro della classifica Cinetel guadagnando1 milione 695mila e raggiungendo un complessivo di 40437mila. Sul podio ma molto staccati anche due debutti: l'horror Immaculate - La presenza che parte con 235mila euro e una media di 1.125 euro su 209 schermi e Fly Me to the Moon - Le due facce della luna con Scarlett Johannson e Channing Tatum che realizza quasi 215mila euro e una media di 687 in 313 sale. In quarta posizione con 143mila e una media di 712 euro in 201l'inossidabile Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, uscito più di vent'anni fa. Slitta dal terzo al quinto posto, dopo 3 settimane di programmazione, A Quiet Place - Giorno 1: raggiunge 108mila euro (-58%) e con un complessivo di 1 milione 87mila.