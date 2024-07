Greta Gerwig nominata Will Rogers Pioneer dell’anno 2024

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , LaMotion Pictures Foundation ha annunciato che, acclamata regista di “Barbie”, è stata scelta come destinataria del premioof the Year. Questo prestigioso riconoscimento viene conferito ai leader dell’industria dell’intrattenimento che dimostrano un forte impegno per la filantropia e il supporto alla comunità.sarà celebrata durante la cena annuale di raccolta fondi della fondazione, che si terrà il 25 settembre presso il Beverly Hilton. La regista si unirà a una lista di illustri vincitori del passato, tra cui Erik Lomis, Tom Cruise, Donna Langley, Kathleen Kennedy, Jack Warner e Cecil B. DeMille.è laJeff Goldstein, presidente di Warner Bros.